Хотел, как лучше: чем запомнился Горбачев

Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев — одна из самых противоречивых фигур в истории России. Он старался улучшить государство, а затем — отчаянно спасти его. Он искренне верил в примирение с Западом и пошел на небывалые уступки ради этого. Трагизм этой фигуры в том, что все его благие начинания завершились крахом.

«История — дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев — хороший парень», — сказал он сам в интервью весной 2011 года.

Он был действительно хорошим парнем — олицетворением советской мечты. Родился в простой крестьянской семье в Ставрополье. С 15 лет работал помощником комбайнера. Поступил учиться не куда-нибудь, а на юридический факультет элитарного МГУ имени Ломоносова.

Карьера его была головокружительной. В 30 лет становится первым секретарем комитета комсомола Ставропольского края и избирается делегатом XXII съезда КПСС. В 39 лет он уже первый секретарь Ставропольского крайкома партии. В 47 — секретарь ЦК КПСС. В 49 лет входит в состав Политбюро — высшего руководства страны.

Есть свидетельства, что своим преемником его видел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. На фоне кремлевских старцев Горбачев уже тогда выделялся. Но после смерти генсека Политбюро отвергло его кандидатуру — «слишком юн».

Перестройка

В начале 1980-х у прогрессивной части советского руководства сложилось убеждение — «так больше жить нельзя». Погрузившемуся в застой Советскому Союзу нужны перемены. Это понимает избранный в 1982 году генсеком Юрий Андропов. Он делает ставку на Горбачева и расчищает ему дорогу к «трону».

В марте 1985 году будущий президент СССР становится генсеком. Со свойственной ему энергией он приступает к реформам. Первым делом объявляется антиалкогольная кампания. Повышаются цены на водку, вводятся ограничения на продажу спиртного, рубятся виноградники. Народ — в недоумении. Люди ждали не таких перемен.

А проблема была в том, что Горбачев и его окружение искренне хотели изменить жизнь к лучшему, но не знали как. Они проводили косметические реформы, не меняя саму систему. В итоге они разбудили исторические силы, которые смели и их, и заодно государство.

#История Чем запомнилась Перестройка

В 1986 году провозглашается «перестройка». Горбачев сравнивает ее с «революцией». По его словам, она должна «ускорить социально-экономическое развитие страны». Легализуется частное предпринимательство, стартует приватизация. По сути, начинается процесс либерализации экономики.

Но все эти шаги носят крайне ограниченный характер. Для разрушающейся экономики они как мертвому припарка. Нужен или полный переход к капиталистической системе, или медленные, но поступательные реформы в рамках планового хозяйства, как в Китае. Но китайская модель требовала сильной государственной власти, в СССР же начиналась ее эрозия.

Советская элита отказывается от «руководящей и направляющей» роли КПСС. Разрешаются другие партии. Проводятся первые свободные выборы. Сам Горбачев начинает тяготиться ролью генсека и в 1990 году его выбирают президентом СССР. Но с уходом коммунистической идеологии образуется вакуум, который заполняют люди с другими принципами. Их лидером станет Борис Ельцин.

Идеалы «перестройки» оказываются иллюзорны. Первый президент СССР и его окружение, видимо, просто не знали своей страны. «Горбачев выступает в роли человека, который решил освежить краску на фасаде дома. Но, начав чистить стены, он обнаружил, что они едва держатся и нуждаются в укреплении. За стенами пришла очередь перекрытий, а потом и фундамента», — скажет президент Франции Франсуа Миттеран.

«Я задаю себе вопрос, где он остановится. И понимает ли все возможные последствия в случае, если он, как мне сказал, пойдет до конца?», — задавался вопросом французский лидер.

Разрядка и поражение СССР

Одновременно с «перестройкой» провозглашается «разрядка» во внешней политике. Горбачев очарован образом Запада и искренне уверен в полном примирении с ним. Политики говорят об окончании противостояния двух систем. СССР сокращает военные расходы.

«Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все это теперь должно кануть в вечность», — заявляет Горбачев в 1989 году после встречи с президентом США Джорджем Бушем.

#Мир Как СССР проиграл «холодную войну»

В это время рушится социалистический блок. Польша, Венгрия и Чехословакия открыто переходят в западный лагерь. Встает вопрос об объединении ФРГ и ГДР. И Кремль, как ни странно, поддерживает эту идею, по сути, предавая своего главного союзника — Восточную Германию.

Москва без каких-либо условий соглашается не просто на объединение, но и полный вывод военного контингента из ГДР. А Западная группа войск СССР была мощнейшим аргументов на переговорах. По численности личного состава и количеству боевой техники она не уступала, а то и превосходила все сухопутные войска современной российский армии.

Но Горбачев выбирает вместо жестких переговоров путь радикальных уступок. Он верит устным заверениям об отказе НАТО от расширения на восток. Он не понимает, что западные лидеры подходят к политике сугубо прагматически. Ведь речь тогда шла не о примирении, а, выражаясь экономическим языком, о поглощении Советского Союза и впоследствии России.

В 1990 году Горбачев получает премию мира. А Запад с тех пор говорит с Москвой с позиции «победителя».

Дипломат и помощник президента СССР Валентин Фалин впоследствии заявит, что тогда были преданы интересы страны. «Мы предали всех наших союзников. Не только, кстати, европейских. Мы подвели мину под нашу политику, которую придется разряжать ближайшие 100–200 лет! Я предупреждал Горбачева: если мы пойдем по пути капитуляции, то Европа и мир не только не выиграют, а это будет начало нового витка холодной войны», — отметит он.

Беловежские соглашения

К началу 1990-х страна впадает в глубочайший экономический и политический кризис. Страну захлестывают национальные конфликты. Власти союзных республик на фоне слабеющего Кремля начинают перетягивать «одеяло власти на себя».

Горбачев прилагает все возможные усилия, чтобы спасти государство. Но его политическое влияние стремится к нулю. В 1990 году проходит референдум о сохранении СССР и большинство населения высказывается «за». Но вопреки ему стартует парад суверенитетов. Республики принимают решения о выходе из Советского Союза.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года, когда президент СССР отдыхал в Крыму, его окружение совершит последнюю и отчаянную попытку сохранить страну — устроит военный переворот. Лидеры путча отстранят Горбачева от власти. Попытка переворота завершится сокрушительным провалом. Героем тех дней станет Ельцин.

В конце 1991 года Ельцин, а также лидеры Украины и Белоруссии Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подпишут Беловежские соглашения и юридически ликвидируют Советский Союз. Их главной целью было отстранения Горбачева от власти.

«Я за Советский Союз сражался, как говорится, до последнего патрона. Когда они [Ельцин, Кравчук и Шушкевич] приехали из Беловежья и предложили свои умозаключения, которые оформили в форме документов о роспуске Советского Союза, я сказал, что такое решение не могут принимать три человека, что это должны решить народы Союза», — говорил Горбачев.

По его словам, «людей запутали, они не понимали, что это за "Содружество Независимых Государств", у истоков которого стояли Ельцин и двое его сподвижников». «Все выглядело безобидно, вроде как чуть больше свободы союзным республикам. Только потом люди увидели: большой страны не стало», — добавит он.

25 декабря 1991 года Горбачев сложит с себя полномочия президента СССР.

Через три года знаменитый американский дипломат Генри Киссинджер выскажется от трагизме политической карьеры первого и последнего президента СССР. По его мнению, Горбачев попал под жернова истории.

«Проклинаемый собственным народом за огромные несчастья, случившиеся, когда он стоял у кормила неограниченной власти, и покинутый демократическими странами, ошарашенными его неспособностью удержать за собой эту власть, Горбачев не заслуживает ни экзальтированных восторгов, ни бесчестья, попеременно бывших его уделом», — заявит дипломат.