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Сериал «Ищейка» получил продолжением проектом «Кушнир»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Съемки детективного сериала «Кушнир» стартовали в Сочи, сообщила пресс-служба Первого канала. Проект стал продолжением сериала «Ищейка».

В сериале «Кушнир» следователь Александра Кушнир в исполнении Анны Банщиковой столкнется с новыми вызовами. Каст пополнился новыми известными актерами.

«Поклонников проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои. Более того, в каждой серии будут появляться популярные актеры, которых вы точно знаете и очень любите. В общем, нас ждёт полная перезагрузка», — сказала о проекте актриса Анна Банщикова.

Сюжет нового детектива пока не раскрывается. Режиссер «Кушнир» Андрей Головков намекнул, что зрителей ждут неожиданные повороты.

Съемки сериала «Кушнир» завершатся 31 декабря. По словам Банщиковой, премьера состоится на Первом канале осенью 2023 года, «но, возможно, и раньше».

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