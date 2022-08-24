Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России

Необычный магазин, в котором продаются товары с самыми известными изречениями белорусского лидера Александра Лукашенко, открылся на в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве.

Там можно купить футболки, тишотки, кепи, сумки с цитатами лидера Белоруссии. Например, есть майки и кепи с надписями: «Первый», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», а также «Сила в правде, правда на нашей стороне», «Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают» и так далее

В магазине есть и подушки с надписями: «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать», шоколад и многое другое.

Как передает ТАСС, церемонию открытия торговой точки посетили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Подобный магазин открылся в Минске в одном из торговых центров в середине декабря прошлого года.