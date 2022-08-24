НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России

Источник:
ТАСС
414 0
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Необычный магазин, в котором продаются товары с самыми известными изречениями белорусского лидера Александра Лукашенко, открылся на в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве.

Там можно купить футболки, тишотки, кепи, сумки с цитатами лидера Белоруссии. Например, есть майки и кепи с надписями: «Первый», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», а также «Сила в правде, правда на нашей стороне», «Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают» и так далее

В магазине есть и подушки с надписями: «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать», шоколад и многое другое.

Как передает ТАСС, церемонию открытия торговой точки посетили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Подобный магазин открылся в Минске в одном из торговых центров в середине декабря прошлого года.

Еще по теме
Бренд Reebok вернется в Россию
Россияне стали ездить в шоп‑туры в Белоруссию
Wildberries и самая богатая женщина России. СПРАВКА
Wildberries вправе брать плату за возврат, но честно
смотреть все
Экономика #Торговля #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (0)
Картина дня
Задержан экс‑мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Россия показала доказательства ударов Украины по Запорожской АЭС
Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России
Создатель электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
37
Зеленский выдвинул России ультиматум