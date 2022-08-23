Бронесистему «Архангел» показали на «Технопроме‑2022»

Новосибирская компания «Филлин» представила на форуме «Технопром-2022» бронесистему «Архангел» с увеличенной площадью противоосколочной защиты и удобной посадкой на человека.

Бронесистема «Архангел» состоит из чехла и бронепанелей, которые изготавливаются из прочной нанокерамики с завода «НЭВЗ-Керамикс» и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Специальная конструкция позволяет выдержать выстрел из снайперской винтовки Драгунова и автомата Калашникова. Это проверено во время испытаний.

«У жилета удобная посадка на человека. Плечевой узел продуман, как у хороших рюкзаков. Это широкие, прочные лямки. Бойцу, которому нужно носить жилет, не снимая, это сильно помогает», — рассказал Sibnet.ru руководитель отдела продаж компании «Филлин» Владимир Дарганович.

Площадь защиты от осколков увеличена за счет боковых карманов, куда можно установить дополнительные панели. Также используются пряжки ROC от компании 2M, позволяющие бесшумно надевать и сбрасывать жилет.

Полностью бронесистема с плитами стоит 154 тысячи рублей. Компания выпускает около 50 таких бронежилетов в месяц. Предзаказ на продукцию существует на два месяца вперед. Покупают частные и юридические лица, государственный заказ компания не получала.

«С начала специальной военной операции встала логистика и подорожали ткани в два раза, фурнитура — в полтора раза. Многие производители повысили цены в два раза. Мы подняли цены на 20%», — отметил собеседник.

При этом новосибирская компания закупает ткани в Китае и Южной Корее, а фурнитуру в Италии и Латвии, и эти страны не отказались от поставок. В России же такого качества фурнитуры производитель не нашел.