НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономика России перестала подавать «сигналы тревоги»

Источник:
Sibnet.ru
492 1
Фото: © Sibnet.ru

Сводный индикатор экономического стресс-индекса D-DESI для России впервые с 14 января снизился ниже порогового уровня в 30%, следует из доклада Института «Центр развития» ВШЭ.

Таким образом, экономика России перестала подавать «сигналы тревоги», отмечает автор индекса. Большинство финансовых индикаторов больше не показывают повышенный уровень стресса в экономике.

При этом говорить о преодолении наиболее острой фазы кризиса пока рано, отмечается в докладе. Сигналы тревоги по-прежнему подают индекс волатильности российского рынка и спред между курсами покупки и продажи наличной валюты.

«Спад экономической активности явно оказался не столь глубоким и разворачивается не столь быстро, как это ожидалось несколько месяцев назад. Более того, можно констатировать, что наблюдается определенная тенденция к снижению уровня стресса», — указывается в докладе.

Наибольший риск для усугубления ситуации связан с вероятным спадом цен на нефть. При этом существующий уровень стоимости нефти остается комфортным для российской экономики. В целом текущий уровень экономического стресса указывает на высокую вероятность рецессии.

D-DESI базируется на 15 индикаторах, которые характеризуют ситуацию на товарных, валютных, денежных и фондовых рынках, а также в банковском и реальном секторе.

Еще по теме
Китайская валюта впервые обошла доллар по объему торгов
Экономист указал на причины и следствие кризиса перепроизводства
Треть новосибирцев потратят на сборы в школу больше 20 тысяч рублей
Ботва и жулики: очевидцы вспомнили дефолт 1998 года
смотреть все
Экономика #Деньги #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...