Сводный индикатор экономического стресс-индекса D-DESI для России впервые с 14 января снизился ниже порогового уровня в 30%, следует из доклада Института «Центр развития» ВШЭ.

Таким образом, экономика России перестала подавать «сигналы тревоги», отмечает автор индекса. Большинство финансовых индикаторов больше не показывают повышенный уровень стресса в экономике.

При этом говорить о преодолении наиболее острой фазы кризиса пока рано, отмечается в докладе. Сигналы тревоги по-прежнему подают индекс волатильности российского рынка и спред между курсами покупки и продажи наличной валюты.

«Спад экономической активности явно оказался не столь глубоким и разворачивается не столь быстро, как это ожидалось несколько месяцев назад. Более того, можно констатировать, что наблюдается определенная тенденция к снижению уровня стресса», — указывается в докладе.

Наибольший риск для усугубления ситуации связан с вероятным спадом цен на нефть. При этом существующий уровень стоимости нефти остается комфортным для российской экономики. В целом текущий уровень экономического стресса указывает на высокую вероятность рецессии.

D-DESI базируется на 15 индикаторах, которые характеризуют ситуацию на товарных, валютных, денежных и фондовых рынках, а также в банковском и реальном секторе.