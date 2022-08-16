Правительственный самолет совершил аварийную посадку в Чите

Самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина совершил экстренную посадку в аэропорту Читы.

По предварительным данным, при взлете самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, после чего он самопроизвольно выключился, сообщает пресс-служба Росавиации.

Известно, что среди пассажиров самолета, в частности, был замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал, однако двигатель получил серьезные повреждения.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего была назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации, которая уже начала работу.

Мишустин находился в Чите с рабочей поездкой. Столица Забайкалья стала последним городом в традиционном летнем турне премьер-министра РФ по российским регионам.