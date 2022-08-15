НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новая серия «Простоквашино» расскажет о финансовой грамотности

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: © пресс-служба «Союзмультфильм»

Новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Золотая карта» расскажет зрителям, как герои сталкиваются с вопросами грамотного обращения с финансами, сообщила в понедельник пресс-служба студии «Союзмультфильм».

В новом выпуске Пес Шарик станет обладателем эксклюзивной кредитной карты и так увлечется покупками, что забудет о возврате средств в срок. На помощь невнимательному другу придет бережливый Кот Матроскин и находчивые друзья.

Серию создали при поддержке Минфина России. Эпизод выйдет на экраны кинотеатров в рамках сборника «СоюзКиноМульт» 18 августа.

Еще по теме
Сериал «Бывшие» завершат полнометражным фильмом
Американские фильмы снова обошли русские в прокате
«Песочный человек»: культовый комикс стал сериалом
Вышел тизер фильма «Целиком и полностью» с Шаламе
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
37
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
23
США приняли Финляндию и Швецию в НАТО
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
21
Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»