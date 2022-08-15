Новая серия «Простоквашино» расскажет о финансовой грамотности

Новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Золотая карта» расскажет зрителям, как герои сталкиваются с вопросами грамотного обращения с финансами, сообщила в понедельник пресс-служба студии «Союзмультфильм».

В новом выпуске Пес Шарик станет обладателем эксклюзивной кредитной карты и так увлечется покупками, что забудет о возврате средств в срок. На помощь невнимательному другу придет бережливый Кот Матроскин и находчивые друзья.

Серию создали при поддержке Минфина России. Эпизод выйдет на экраны кинотеатров в рамках сборника «СоюзКиноМульт» 18 августа.