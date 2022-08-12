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Банки вернут докризисные программы кешбэка

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк отказался продлевать период ограничения максимального размера комиссии за эквайринг, который истекает 31 августа. В связи этим банки намерены вернуть на докризисный уровень условия программ лояльности.

Регулятор с 18 апреля ограничил значение эквайринговых комиссий банков для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги, предельной цифрой 1%, тогда как ранее она составляла 1,2–2,2%

Такая мера была призвана сдержать рост цен. Однако в июне первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что эксперты увидели негативный эффект от данной меры для потребителей.

«Что мы увидели после наших последних ограничений? Многие банки свернули программы лояльности, отменили кешбэки. В результате пострадал именно потребитель», — отметила Скоробогатова.

Теперь банки готовятся возобновить программы лояльности в докризисных объемах. Так, Сбербанк заявил о планах с 1 сентября восстановить прежние условия программы лояльности с начислением бонусов «Спасибо».

Также восстановить условия кешбэка пообещали «Тинькофф Банк» и «Росбанк». Возможность улучшить программы лояльности в настоящее время рассматривают «Почта Банк», «Московский кредитный банк», «Промсвязьбанк».

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...