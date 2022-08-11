НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне закупили рекордный объем валюты

Источник:
Sibnet.ru
439 3
Фото: © Sibnet.ru

Физические лица в июле нарастили объем покупок валюты на Московской бирже до рекордных 237 миллиардов рублей, следует из обзора Банка России. В июне этот показатель составлял 176 миллиардов рублей.

В основном иностранную валюту физлица покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечается в обзоре. При этом останки на валютных банковских счетах в июле сократились на 3 миллиарда долларов.

Эксперты полагают, что речь может идти о схеме закупки валюты по низкому курсу и ее последующим переводе за рубеж. Регулятор предупреждает, что в условиях текущей геополитической обстановки хранение валюты на счетах организаций из недружественных стран может быть опасным.

Одновременно с покупкой валюты физические лица сокращали свои позиции в акциях, в июле они стали основными продавцами этой категории бумаг. В июле розничные инвесторы продали акций на 15,6 миллиарда рублей. Основными покупателями выступили финансовые организации.

Еще по теме
Госдума рассмотрит двукратное повышение МРОТ
Красноярцы обогнали Новосибирск по тратам на рестораны
Центробанку предложили замораживать крупные переводы
Президент Финляндии предсказал экономический кризис в Европе
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
США начали искать замену Зеленскому
Обсуждение (3)
Картина дня
Байдена высмеяли за проигранную схватку с пиджаком
Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»
Россияне закупили рекордный объем валюты
Российская армия отразила удары по Запорожской АЭС
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.