Россияне закупили рекордный объем валюты

Физические лица в июле нарастили объем покупок валюты на Московской бирже до рекордных 237 миллиардов рублей, следует из обзора Банка России. В июне этот показатель составлял 176 миллиардов рублей.

В основном иностранную валюту физлица покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечается в обзоре. При этом останки на валютных банковских счетах в июле сократились на 3 миллиарда долларов.

Эксперты полагают, что речь может идти о схеме закупки валюты по низкому курсу и ее последующим переводе за рубеж. Регулятор предупреждает, что в условиях текущей геополитической обстановки хранение валюты на счетах организаций из недружественных стран может быть опасным.

Одновременно с покупкой валюты физические лица сокращали свои позиции в акциях, в июле они стали основными продавцами этой категории бумаг. В июле розничные инвесторы продали акций на 15,6 миллиарда рублей. Основными покупателями выступили финансовые организации.