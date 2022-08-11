Россияне закупили рекордный объем валюты

Физические лица в июле нарастили объем покупок валюты на Московской бирже до рекордных 237 миллиардов рублей, следует из обзора Банка России. В июне этот показатель составлял 176 миллиардов рублей.
В основном иностранную валюту физлица покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, отмечается в обзоре. При этом останки на валютных банковских счетах в июле сократились на 3 миллиарда долларов.
Эксперты полагают, что речь может идти о схеме закупки валюты по низкому курсу и ее последующим переводе за рубеж. Регулятор предупреждает, что в условиях текущей геополитической обстановки хранение валюты на счетах организаций из недружественных стран может быть опасным.
Одновременно с покупкой валюты физические лица сокращали свои позиции в акциях, в июле они стали основными продавцами этой категории бумаг. В июле розничные инвесторы продали акций на 15,6 миллиарда рублей. Основными покупателями выступили финансовые организации.
fireworkerЦитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.
KrisJuniorНу так зачем выводы делаешь тогда?
Killer1974Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...
Antoxa.С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.