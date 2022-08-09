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Россияне подали в суд на Nike

Источник:
«Известиям»
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Фото: Phillip Pessar / Attribution License

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к компании Nike в Черемушкинский суд Москвы из-за нарушения прав потребителей.

Иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Nike. В частности, претензии связаны с невыполнением гарантийных обязательств и предъявлены ООО «Найк» и ООО «Найк Ретейл», которые отвечают за импорт и продажи товаров в России, рассказали «Известиям» в ОПИ.

«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица, являющиеся уполномоченным импортером и продавцом этих товаров», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

В тексте документа также отмечается, что в качестве импортера ООО «Найк» и ООО «Найк Ретейл» несут юридические обязанности, установленные законом «О защите прав потребителей».

«К нам поступает множество жалоб от покупателей, которые оказались недовольны качеством товаров Nike. Это и обувь, и одежда. Так как это дорогостоящий бренд (некоторые вещи стоят десятки тысяч рублей), естественно, они хотят возместить потраченные средства. Особенно часто граждане сталкиваются с заводским браком», — добавил Павлов.

Компания Nike ранее сообщила, что американский производитель обуви и одежды решил полностью уйти из России. В мае Nike подтвердила, что не будет продлевать и заключать новые соглашения с партнерами из РФ.

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