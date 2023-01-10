Военная классика: фильмы про Первую мировую войну

Повороты истории, героизм и отчаяние, сломанные судьбы... Спустя десятилетия режиссеры пытаются оценить Первую мировую войну. В топ вошли военные фильмы, снятые в послевоенные годы и в наши дни.

«На западном фронте без перемен»

США, 1930 год, режиссер: Льюис Майлстоун, 12+

В ролях: Луис Волхайм, Лью Эйрз, Джон Рэй, Арнольд Люси

Фильм «На западном фронте без перемен» повествует о «потерянном поколении». Речь идет о молодых парнях, которые сразу со школьной скамьи добровольно отправились на фронт, увлеченные милитаристско-шовинистической пропагандой.

Фото: © кадр из фильма «На западном фронте без перемен»

Военная драма стала экранизацией одноименного романа Эриха Марии Ремарка. На первой церемонии премии «Оскар» картина получила две статуэтки в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

«Лоуренс Аравийский»

Великобритания, 1962 год, режиссер: Дэвид Лин, 12+

В ролях: Питер О'Тул, Алек Гиннесс, Энтони Куинн, Джек Хоукинс

Фильм рассказывает о событиях жизни офицера британской разведки Томаса Эдварда Лоуренса, работавшего в годы Первой мировой войны в Сирии в активном взаимодействии с арабскими кочевниками и получившим по этой причине прозвище «Аравийский».

В ходе опроса, проведенного журналом Empire, картина заняла первое место в списке «Сто лучших британских фильмов всех времен». Картина удостоена семи премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.

«Моонзунд»

СССР, 1988 год, режиссер: Александр Муратов, 12+

В ролях: Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Людмила Нильская

События картины разворачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота.

Старший лейтенант Артеньев — храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит девушку Клару, но она работает на контрразведку, и быть вместе они не могут.

Фото: © кадр из фильма «Моонзунд»

Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев.

«Легенды осени»

США, 1994 год, режиссер: Эдвард Цвик, 16+

В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Айдан Куинн, Джулия Ормонд

«Легенды осени» — экранизация одноименного произведения Джима Хэррисона, получившая премию «Оскар» и четырежды номинировавшаяся на «Золотой глобус».

По сюжету, в штате Монтана живет отставной полковник с женой и тремя сыновьями. На службе полковник принимал участие в геноциде индейцев. Осознав несправедливость происходящего, он оставил службу и с семьей поселился вдали от цивилизации.

Когда в Европе начинается Первая мировая война, сыновья полковника Сэм, Альфред и Тристан вместе отправляются воевать на фронт. Случившееся на войне полностью переворачивает жизнь семьи.

«Эскадрилья "Лафайет"»

Великобритания/США, 2006 год, режиссер: Тони Билл, 16+

В ролях: Джеймс Франко, Мартин Хендерсон, Дэвид Эллисон

Фильм-история легендарной эскадрильи «Лафайет» времен Первой мировой войны. Летный состав этой эскадрильи составляли добровольцы-иностранцы из стран, которые не находились в состоянии войны с Германией.

Фото: © кадр из фильма «Эскадрилья "Лафайет"»

В основу фильма легла история американских юнцов, выпускников летных курсов, попавших на войну, которая сильно отличалась от «французского курорта», куда они ехали.

«Искатель воды»

Австралия/США, 2014 год, режиссер: Рассел Кроу, 16+

В ролях: Рассел Кроу, Ольга Куриленко, Йылмаз Эрдоган

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об австралийце, который отправляется на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила ожесточенная битва, чтобы разыскать тела своих погибших сыновей.

При создании сценария фильма «Искатель воды» использовалась военная литература, дневники и письма солдат. Это первый фильм Рассела Кроу, где он выступил в качестве режиссера.

«Воспоминания о будущем»

Великобритания/Дания, 2014 год, режиссер: Джеймс Кент, 16+

В ролях: Алисия Викандер, Кит Харингтон, Тэрон Эджертон, Колин Морган

В центре сюжета фильма «Воспоминания о будущем» — юная Вера Бриттейн. Она мечтает об учебе в Оксфорде, но ее мечты о будущем и любовь разрушает война.

Возлюбленный Веры Роланд Лейтон и младший брат Эдвард уходят на фронт. Чтобы быть ближе к ним, Вера оставляет учебу и становится медсестрой сначала в Лондоне, затем на Мальте и во Франции.

Фото: © кадр из фильма «Воспоминания о будущем»

Сценарий фильма основан на мемуарах Веры Бриттен «Заветы юности». Картина номинировалась на премию британского независимого кино в категории «лучшая актриса» (Алисия Викандер) и на премию Лондонского кружка кинокритиков в категории «прорыв британского кинематографиста».

«Батальонъ»

Россия, 2014 год, режиссер: Дмитрий Месхиев, 12+

В ролях: Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова

Фильм посвящен женским «батальонам смерти», созданным в период Первой мировой войны. Картина получила много наград, но критики назвали сюжет «враньем про злодеев большевиков и про героических женщин».

После февральской революции армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создается женский «батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкаревой.

Батальон подает пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.

«1917»

США/Великобритания, 2019 год, режиссер: Сэм Мендес, 16+

В ролях: Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт

Действие фильма «1917» разворачивается в разгар Первой мировой войны, на Западном фронте на севере Франции.

Фото: © кадр из фильма «1917»

Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во второй батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.

Главному герою приходится преодолевать невероятные трудности и испытания на пути к своей цели, ради спасения тысячи жизней.