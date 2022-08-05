НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психологи установили связь между крепким сном и любимой работой

Источник:
Высшая школа экономики
429 0
Кот спит на диване
Фото: @Sibnet.ru

Сон – это первое, что теряет человек в период профессионального выгорания, но именно привычка сладко вздремнуть помогает сохранить любимую работу и простые радости жизни, сообщила в видеолекции на youtube-канале «Высшая школа экономики» научный сотрудник департамента психологии факультета социальных наук Екатерина Каширская.

С профессиональным выгоранием может столкнуться каждый. Даже на любимой работе, о которой он мечтал много лет. А в XXI веке человек выгорает быстрее и чаще, чем в предыдущие эпохи. Все дело в обилии гаджетов и жизни «на высоких скоростях».

«Мы не успеваем спать достаточное количество часов, страдает наше питание и размеренный образ жизни», — перечислила Каширская.

Человек становится уязвим перед угрозой выгорания. Первое, что необходимо вернуть, чтобы «загореться» вновь и не потерять ни любимую работу, ни хорошие отношения с близкими — это крепкий здоровый сон.

«Это налаживание режима сна. Кажется, что это банальная рекомендация, но именно она работает», — посоветовала научный сотрудник.

Профессиональное выгорание, – это утрата эмоциональной и физической энергии из-за постоянных стрессов средней интенсивности. Это может привести к реальной физической болезни или невротическому расстройству.

Еще по теме
Власти США объявили ЧС из-за оспы обезьян
Чубайсу подтвердили синдром Гийена—Барре
Доля некурящих в России почти достигла половины
Итальянский врач рассказал о состоянии здоровья Чубайса
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире
Безработица в России вырастет осенью
Минцифры исключило угрозу замедление мобильного интернета
Северная Македония тайно передала Украине Су‑25
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?

Uynachalnica

Напрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.

Asd10

У рояля как-то крышка упала...

Danilon

Коалиция ныне недружественных к России стран состоит из нескольких десятков стран ! Не считал, но их...