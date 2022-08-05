Сон – это первое, что теряет человек в период профессионального выгорания, но именно привычка сладко вздремнуть помогает сохранить любимую работу и простые радости жизни, сообщила в видеолекции на youtube-канале «Высшая школа экономики» научный сотрудник департамента психологии факультета социальных наук Екатерина Каширская.

С профессиональным выгоранием может столкнуться каждый. Даже на любимой работе, о которой он мечтал много лет. А в XXI веке человек выгорает быстрее и чаще, чем в предыдущие эпохи. Все дело в обилии гаджетов и жизни «на высоких скоростях».

«Мы не успеваем спать достаточное количество часов, страдает наше питание и размеренный образ жизни», — перечислила Каширская.

Человек становится уязвим перед угрозой выгорания. Первое, что необходимо вернуть, чтобы «загореться» вновь и не потерять ни любимую работу, ни хорошие отношения с близкими — это крепкий здоровый сон.

«Это налаживание режима сна. Кажется, что это банальная рекомендация, но именно она работает», — посоветовала научный сотрудник.

Профессиональное выгорание, – это утрата эмоциональной и физической энергии из-за постоянных стрессов средней интенсивности. Это может привести к реальной физической болезни или невротическому расстройству.