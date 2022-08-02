Эмбер Херд зацепилась за эректильную дисфункцию Деппа

Актриса Эмбер Херд продолжает усложнять жизнь Джонни Деппу даже после того, как суд признал актера невиновным в домогательствах, в которых его обвиняла бывшая жена.

Издание Deadline опубликовала выдержки из документов с материалами суда Деппа и Херд объемом в 6000 страниц. В них содержатся высказывания актрисы в адрес бывшего супруга.

«Г-н Депп предпочел бы не раскрывать свою эректильную дисфункцию, однако мы считаем, что именно она стала причиной сексуального насилия и приступов гнева, из-за которых пострадала Эмбер Херд», — приводит издание слова юриста актрисы.

По решению суда, Херд должна выплатить Деппу 10 миллионов долларов за клевету. 21 июля актриса подала апелляцию. Чтобы ее жалобу рассмотрели, ей необходимо внести залог в 8,3 миллиона долларов. Таких денег у нее нет, сообщала СМИ сама актриса.