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Эмбер Херд зацепилась за эректильную дисфункцию Деппа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Актриса Эмбер Херд продолжает усложнять жизнь Джонни Деппу даже после того, как суд признал актера невиновным в домогательствах, в которых его обвиняла бывшая жена.

Издание Deadline опубликовала выдержки из документов с материалами суда Деппа и Херд объемом в 6000 страниц. В них содержатся высказывания актрисы в адрес бывшего супруга.

«Г-н Депп предпочел бы не раскрывать свою эректильную дисфункцию, однако мы считаем, что именно она стала причиной сексуального насилия и приступов гнева, из-за которых пострадала Эмбер Херд», — приводит издание слова юриста актрисы.

По решению суда, Херд должна выплатить Деппу 10 миллионов долларов за клевету. 21 июля актриса подала апелляцию. Чтобы ее жалобу рассмотрели, ей необходимо внести залог в 8,3 миллиона долларов. Таких денег у нее нет, сообщала СМИ сама актриса.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))