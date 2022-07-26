Европа исчерпала санкционные возможности

Европа достигла предела по санкциям против России, седьмой пакет ограничительных мер является корректировкой уже принятых решений.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — цитирует издание Le Monde источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, только несколько стран хотят усилить санкции, но их обсуждение неизбежно приведет к разногласиям.

В частности, Евросоюз не собирается использовать фактически единственный оставшийся способ дополнительно надавить на Россию — ввести эмбарго на поставки российского газа. На таком решении настаивают только Польша и страны Прибалтики.

На прошлой неделе ЕС ввел седьмой санкционный пакет, который предусматривает прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов.