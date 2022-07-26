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Европа исчерпала санкционные возможности

Источник:
Le Monde
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Фото: © Sibnet.ru

Европа достигла предела по санкциям против России, седьмой пакет ограничительных мер является корректировкой уже принятых решений.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — цитирует издание Le Monde источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, только несколько стран хотят усилить санкции, но их обсуждение неизбежно приведет к разногласиям.

В частности, Евросоюз не собирается использовать фактически единственный оставшийся способ дополнительно надавить на Россию — ввести эмбарго на поставки российского газа. На таком решении настаивают только Польша и страны Прибалтики.

На прошлой неделе ЕС ввел седьмой санкционный пакет, который предусматривает прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов.

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Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©