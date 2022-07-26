Европа исчерпала санкционные возможности

Европа достигла предела по санкциям против России, седьмой пакет ограничительных мер является корректировкой уже принятых решений.
«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — цитирует издание Le Monde источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, только несколько стран хотят усилить санкции, но их обсуждение неизбежно приведет к разногласиям.
В частности, Евросоюз не собирается использовать фактически единственный оставшийся способ дополнительно надавить на Россию — ввести эмбарго на поставки российского газа. На таком решении настаивают только Польша и страны Прибалтики.
На прошлой неделе ЕС ввел седьмой санкционный пакет, который предусматривает прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов.
Asd10Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.
GammiPluhПытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©