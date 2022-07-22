Марго Робби получила статус самой высокооплачиваемой звезды

Актриса Марго Робби стала самой высокооплачиваемой голливудской звездой среди женщин. Ее гонорар за фильм «Барби» составил 12,5 миллиона долларов.

До этого самым большим заработком в карьере Марго Робби был гонорар за роль Харли Квинн в фильме «Хищные птицы», который обогатил актрису на 10 миллионов долларов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых актрис заняла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Она заработала 10 миллионов долларов за роль в фильме «Энола Холмс 2», где она опять сыграла младшую сестру знаменитого детектива.