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Марго Робби получила статус самой высокооплачиваемой звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: https://www.flickr.com/photos/drlovell / CC BY-SA 2.0

Актриса Марго Робби стала самой высокооплачиваемой голливудской звездой среди женщин. Ее гонорар за фильм «Барби» составил 12,5 миллиона долларов.

До этого самым большим заработком в карьере Марго Робби был гонорар за роль Харли Квинн в фильме «Хищные птицы», который обогатил актрису на 10 миллионов долларов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых актрис заняла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Она заработала 10 миллионов долларов за роль в фильме «Энола Холмс 2», где она опять сыграла младшую сестру знаменитого детектива.

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