Киев не хочет мира и отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона и это подтверждает заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее «поражения на поле битвы». По его словам, президент страны Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе «принципиальной позиции».

«Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба», —написала Захарова в своем телеграм-канале. Он добавила, что это «напетая Вашингтоном песня», которую Киев принял к исполнению, а «не позиция государства Украина».

Факт того, что президент Украины Владимир Зеленский, а также «его сотоварищи (то, что от них осталось)» не хотят мира, подтвержден, подчеркнула Захарова.