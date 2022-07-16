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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Топ комментариев

Asd10

Пехота с громадные опытом драпа очень нужна. Чувствуешь ускорение сдачи городов? К чему бы это?))

Asd10

Стратех!!! Иди к зеленскому в советники. Там в долларах будешь получать.

Asd10

Извини, сразу и не заметил, что ты и Бахмут сдал. Ну а впрочем, чего, действительно, упираться здесь,...

Asd10

С чьей стороны? Это ваще ты или у тебя ник украли???))