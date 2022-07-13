Задержан бывший вице-губернатор Томской области

Бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина задержали по делу о растрате, в настоящее время с ним проводят следственные мероприятия.
«Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ», — цитирует РИА Новости анонимный источник в правоохранительных органах. По данной статье бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Гурдин в 2001-2002 годах представлял Томскую область в Совете Федерации. В верхней палате он занимал пост заместителя главы комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.
В 2012 году Гурдина назначили вице-губернатором Томской области. Этот пост он занимал десять лет. Через несколько дней после отставки губернатора Сергея Жвачкина Гурдин написал заявление об увольнении.
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