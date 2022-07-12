IKEA запустила новую схему онлайн‑распродажи

Автоматическая очередь для онлайн-покупок заработала на сайте IKEA — компания рассчитывает, что с ее помощью удастся полноценно возобновить онлайн-распродажу, которая была приостановлена из-за технических проблем.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — сообщается на официальном сайте магазина.

Отмечается, что время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Компания просит не обновлять страницу, так как это приведет к перенаправлению пользователя в конец очереди.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время на сайте IKEA недоступны личный кабинет и список покупок, поэтому товары для приобретения рекомендуется добавлять непосредственно в корзину.

Распродажа в IKEA остатков с российских складов началась в ночь на 5 июля. Однако пользователи сразу же стали жаловаться на проблемы с оформлением покупок. Компания заявила, что официальный сайт магазина атакуется злоумышленниками.