Новосибирские хирурги «отключили» сердце пациентки и провели операцию

Хирурги Новосибирского Центра имени Мешалкина впервые в России провели операцию на выключенном сердце в условиях искусственного кровообращения, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациентку 46 лет доставили из Алтайского края в Центр имени академика Е.Н. Мешалкина санитарной авиацией по экстренным показаниям. У женщины наблюдались непрерывно рецидивирующие приступы желудочковой тахикардии, сопровождающиеся временной потерей сознания.

Это опасная форма аритмии, сопряженная с высоким риском внезапной сердечной смерти. Помимо этого, у пациентки значительно страдала насосная функция сердца.

Единственным способом защитить больного жизнеугрожающей тахикардией от внезапной смерти служит имплантация кардиовертер-дефибриллятора. Прибор не лечит заболевание, но в случае возникновения аритмии наносит электрические разряды, предотвращающие внезапную остановку работы сердца.

Хирурги Центра Мешалкина имплантировали устройство пациентке. Но частота повторяющихся неуправляемых приступов аритмии у женщины сохранилась, что провоцировало непрерывные генерируемые кардиовертер-дефибриллятором разряды, каждый из которых доставлял ей страдания. Было очевидно, что отпускать пациентку домой нельзя.

Стандартно в ходе операции на работающем сердце хирурги провоцируют у пациента приступ аритмии с целью выявления зон патологической электрической активности и нанесения радиочастотного воздействия.

«Но тахикардия вызывала критическое падение давления у пациентки, что могло привести к летальному исходу операции. Этот факт не оставил нам выбора, кроме как выполнить процедуру радиочастотной аблации на выключенном из кровообращения сердце», – сказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Виталий Шабанов.

Аппарат ЭКМО обеспечивает поддержку организма пациента, позволяя крови перемещаться в обход сердца. Выполненное вмешательство позволит значительно улучшить качество жизни пациентки, которая в стабильном состоянии готовится к выписке.