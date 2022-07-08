Резко выросло число признанных банкротами россиян

Число граждан РФ, признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, выросло на 37,8% в годовом выражении, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

«Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, составило 121313, что на 37,8% больше, чем в таком же периоде 2021 года», — приводит ТАСС информацию «Федресурса».

Во втором квартале 2022 года 67 133 гражданина стали банкротами, что на 41,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, следует из данных.

Всего за весь период существования процедуры потребительского банкротства, с 1 октября 2015 года по 30 июня 2022 года несостоятельными стали 596 426 граждан.