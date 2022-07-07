Аналитик Тузов назвал причину резкого ослабления рубля

Рубль в течение недели серьезно ослаб по отношению к доллару и евро, и произойти это могло, скорее всего, при участии государства, считает исполнительный директор департамента рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне обращал внимание на переукрепленность российской валюты. Тогда даже был назван желаемый оптимальный курс доллара — 70-80 рублей, напомнил в беседе с «Прайм» Тузов.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — объяснил Тузов. Накануне торги юанем на Московской бирже действительно побили рекорд.

До конца этого года доллар, скорее всего, вернется в коридор 70-80 рублей, считает Тузов, и помешать этому могут только новые санкции.

Резкое ослабление российского рубля началось утром 4 июля. В тот день торги начались с 55 рублей за доллар и 57 рублей за евро. К утру 6 июля доллар на бирже уже торговался выше 64 рублей, евро — выше 66.