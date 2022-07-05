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Шойгу сообщил об уничтожении 170 наемников за 10 дней на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны РФ

Российские силы за последние десять дней специальной военной операции в ЛНР и ДНР уничтожили 170 наемников, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — цитирует ТАСС Шойгу.

По его словам, «в результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний».

Министр обороны также заявил о том, что коллективный Запад хочет затянуть конфликт на Украине, поэтому продолжает осуществлять масштабные поставки вооружения Киеву.

На Украину поставлено уже свыше 28 тысяч тонн военных грузов, отметил Шойгу.

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Оборона #Армия #Конфликты
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