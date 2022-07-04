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МИД обвинил Макрона в нарушении тайны переговоров с Путиным

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Франция нарушила конфиденциальность переговоров президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, то это, конечно, конфиденциальная история. Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — цитирует РБК Захарову.

Телеканал France 2 показал документальный фильм о Елисейском дворце. Картина получила название «Президент, Европа и война». Она повествует о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины, в том числе с помощью разговора с Путиным 20 февраля — за четыре дня до начала военной операции России на Украине.

Издание Le Temps опубликовало расшифровку переговоров президентов еще за несколько дней до выхода фильма. Во время звонка Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что они должны выполняться.

«Послушай, Эмманюэль, я не понимаю, в чем ваша проблема с сепаратистами. По крайней мере, они сделали все необходимое, по нашему настоянию, чтобы начать конструктивный диалог с украинскими властями», — сказал тогда российский президент.

Позже французский лидер предложил провести встречу всех сторон украинского конфликта. Он также попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.