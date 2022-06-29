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Цивилев первым из сибирских губернаторов попал под санкции Британии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tsivilev42

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга Анна внесены в санкционный список Великобритании, обновленный документ опубликован на портале правительства государства.

Про Цивилева британские власти пишут, что он с 2019 года «причастен к дестабилизации ситуации на Украине» и целостности этого государства.

Его жена попала в список как председатель Совета директоров ОАО «Группа Колмар», которая осуществляет деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для Правительства России — энергетическом и добывающем секторе. Предприятие JSC KOLMAR GROUP тоже включено в санкционный список.

Цивилев стал первым региональным политиком, попавшим под санкции Соединенного Королевства. Из глав регионов мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находятся под санкциями Великобритании и США.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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Топ комментариев

Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак

Kam1kadze

Уже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами