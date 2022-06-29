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Доллар и евро упали до семилетнего минимума

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль вырос к доллару и евро до максимумов с весны 2015 года. Курс доллара опустился ниже 51 рубля, курс евро — ниже 53 рублей.

Курс доллара упал на торгах 29 июня на 2,75%, до 50,37 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 10.16 мск, приводит РБК результаты торгов. Американская валюта торгуется ниже 51 рубля впервые с 27 мая 2015 года.

Одновременно с этим курс евро упал до 52,08 рубля— на 3,21%. Ниже отметки в 53 рубля стоимость европейской валюты опустилась на Мосбирже опустилась впервые с 16 апреля 2015 года.

Российская валюта укрепляется благодаря ралли на рынке нефти, а также усилению санкционных опасений на фоне решения G7 прорабатывать вопрос введения ценовых ограничений на поставки нефти из России и запрета на поставки российского золота в США, считают эксперты.

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