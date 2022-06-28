НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России презентует обновленную 100-рублевую банкноту

Источник:
ТАСС
1164 3
Фото: © Sibnet.ru

Банк России 30 июня представит модернизированную банкноту в 100 рублей. Эти банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры, сообщает банк России.

Банк России в 2021 году объявил о планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов. Согласно планам, в 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тысячу и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, приводит ТАСС планы ЦБ.

Сообщалось, что банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.

В апреле 2022 года Ассоциация банков России обратилась в ЦБ РФ с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за связанных с санкциями против России проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Позднее зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что Банк России готов дать банкам длительный срок адаптации оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.

Еще по теме
Новая сторублевка: привычная, но технологичная
Набиуллина не увидела дефляционную спираль
Экономист определил критичный для России курс доллара
Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Российские игроки лишатся консолей Xbox
Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Обсуждение (3)
Картина дня
Крупнейший обмен военнопленными состоялся по указанию Путина
Российские войска покинули остров Змеиный в знак «доброй воли»
Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз
Электронные права запустят до конца года
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
51
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
44
Норвегия не пропустила продукты для россиян на Шпицбергене
37
Little Big покинули Россию