Банк России презентует обновленную 100-рублевую банкноту

Банк России 30 июня представит модернизированную банкноту в 100 рублей. Эти банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры, сообщает банк России.

Банк России в 2021 году объявил о планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов. Согласно планам, в 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тысячу и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, приводит ТАСС планы ЦБ.

Сообщалось, что банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.

В апреле 2022 года Ассоциация банков России обратилась в ЦБ РФ с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за связанных с санкциями против России проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Позднее зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что Банк России готов дать банкам длительный срок адаптации оборудования для обращения новой банкноты в 100 рублей.