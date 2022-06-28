Как получить билеты бесплатно с картой Тинькофф

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Банковская карта Тинькофф ALL Airlines создана для путешественников. За покупки по ней начисляются мили, которыми можно оплатить авиабилеты.
Чтобы получить бесплатные авиабилеты, нужно оформить Тинькофф ALL Airlines — это лучшая карта для путешествий. Мили начисляются за покупки и хранение денежных средств.
Когда будет накоплена необходимая сумма, можно купить билет любой авиакомпании. Курс — одна миля равна одному рублю. После этого потраченные мили возвращаются в виде денежных средств на карту.
Преимущества карты путешественника
У карты для путешественников от банка Тинькофф есть ряд преимуществ:
- оперативное оформление онлайн,
- доставка карты курьером,
- пополнение карты без комиссии,
- бесплатный перевод денежных средств на любые карты других банков,
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах,
- нет платы за обслуживание при постоянном остатке от 100 тысяч рублей,
- процент по годовым на остаток милями,
- компенсация за задержку рейса,
- выгодные скидки от партнеров банка;
- круглосуточная техническая поддержка.
Вместе с картой оформляется бесплатная страховка для любых виз и путешествий по миру. Полис покрывает до 50 тысяч долларов на лечение и медикаменты и до 1 тысячи долларов при утрате багажа.
- Акционерное общество «Тинькофф
Банк»
ОГРН 1027739642281
123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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