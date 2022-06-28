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Как получить билеты бесплатно с картой Тинькофф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Банковская карта Тинькофф ALL Airlines создана для путешественников. За покупки по ней начисляются мили, которыми можно оплатить авиабилеты.

Чтобы получить бесплатные авиабилеты, нужно оформить Тинькофф ALL Airlines — это лучшая карта для путешествий. Мили начисляются за покупки и хранение денежных средств.

Когда будет накоплена необходимая сумма, можно купить билет любой авиакомпании. Курс — одна миля равна одному рублю. После этого потраченные мили возвращаются в виде денежных средств на карту.

Преимущества карты путешественника

У карты для путешественников от банка Тинькофф есть ряд преимуществ:

  • оперативное оформление онлайн,
  • доставка карты курьером,
  • пополнение карты без комиссии,
  • бесплатный перевод денежных средств на любые карты других банков,
  • снятие наличных без комиссии в любых банкоматах,
  • нет платы за обслуживание при постоянном остатке от 100 тысяч рублей,
  • процент по годовым на остаток милями,
  • компенсация за задержку рейса,
  • выгодные скидки от партнеров банка;
  • круглосуточная техническая поддержка.

Вместе с картой оформляется бесплатная страховка для любых виз и путешествий по миру. Полис покрывает до 50 тысяч долларов на лечение и медикаменты и до 1 тысячи долларов при утрате багажа.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
123060, Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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