Как получить билеты бесплатно с картой Тинькофф

Банковская карта Тинькофф ALL Airlines создана для путешественников. За покупки по ней начисляются мили, которыми можно оплатить авиабилеты.

Чтобы получить бесплатные авиабилеты, нужно оформить Тинькофф ALL Airlines — это лучшая карта для путешествий. Мили начисляются за покупки и хранение денежных средств.

Когда будет накоплена необходимая сумма, можно купить билет любой авиакомпании. Курс — одна миля равна одному рублю. После этого потраченные мили возвращаются в виде денежных средств на карту.

Преимущества карты путешественника

У карты для путешественников от банка Тинькофф есть ряд преимуществ:

оперативное оформление онлайн,

доставка карты курьером,

пополнение карты без комиссии,

бесплатный перевод денежных средств на любые карты других банков,

снятие наличных без комиссии в любых банкоматах,

нет платы за обслуживание при постоянном остатке от 100 тысяч рублей,

процент по годовым на остаток милями,

компенсация за задержку рейса,

выгодные скидки от партнеров банка;

круглосуточная техническая поддержка.

Вместе с картой оформляется бесплатная страховка для любых виз и путешествий по миру. Полис покрывает до 50 тысяч долларов на лечение и медикаменты и до 1 тысячи долларов при утрате багажа.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

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