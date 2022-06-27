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Урсула фон дер Ляйен допустила участие Путина в саммите G20

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает против бойкота осеннего саммита Группы двадцати (G20) в случае участия в нем президента России Владимира Путина.

«Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это», — цитирует ТАСС заявление фон дер Ляйен.

Она отметила, что «важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», имея в виду специальную военную операцию России на Украине. «Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», — заключила она.

Саммит «двадцатки» должен состояться в ноябре на индонезийском курортном острове Бали в очном формате. Эта группа была основана в 1999 году по инициативе семи ведущих промышленно развитых государств — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Главной целью создания «двадцатки» было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях.

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