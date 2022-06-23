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Сериал про конфликт хозяев дома и застройщика снимут для СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр START

Онлайн-кинотеатр START и СТС приступили к съемкам комедийного сериала «Против всех» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным и Александрой Урсуляк в главных ролях, в основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове.

На принцип пошел и главный герой нового сериала дед Захар (Николай Добрынин) — единственный, кто отказался продавать земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили, еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец).

Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.

Центральную роль в проекте исполнит Николай Добрынин («Молодежка», «Сваты», «Байки Митяя»). Актер признался, что перед стартом съемок очень волновался: «Я прочитал сценарий взахлеб от начала до конца, что бывает со мной нечасто. Это интереснейшая и актуальнейшая картина! Мой герой борется не только за дом, он борется за свою семью. Если, посмотрев сериал, зрители скажут: “Был бы у меня такой дед”, значит, эта роль была не зря».

Съемки проекта пройдут в Москве и подмосковных Люберцах: двор одного из городских ЖК превратится в полноценную киноплощадку. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре START запланирована на конец года, после чего проект покажет СТС.

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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