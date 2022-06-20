НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Польша заявила, что «Евровидение‑2023» отобрали у Украины

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © t.me/kalush_off

Польша заявила, что сожалеет о том, что Европейский вещательный союз отобрал у Украины право участвовать в организации «Евровидения» в 2023 году, несмотря на победу, сообщается в заявлении министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.

Украина не сможет провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году на своей территории из-за соображений безопасности, говорится в заявлении Европейского вещательного союза. Конкурс планируется перенести в Великобританию, которая заняла второе место.

«Министр культуры и национального наследия Республики Польша... выражают сожаление в связи с тем, что Европейский вещательный союз произвольно отобрал у украинского общественного вещателя AU: PBC право на организацию конкурса песни «Евровидение» в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC», — говорится в заявлении.

Министерство культуры Польши отметило, что поддерживает властей Украины и их призыв к переговорам об организации конкурса с участием представителей страны-победительницы Евровидения этого года. И просит создать такую организационную модель, при которой в создании «Евровидения 2023» смогут поучаствовать максимальное количество украинских создателей и продюсеров.

Победу в «Евровидении» в мае этого года Украине принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На втором оказался британский певец Сэм Райдер, на третьем — Шанель Терреро из Испании.

Еще по теме
Украина лишилась «Евровидения-2023»
Максу Барских предрекли крах карьеры без российских слушателей
Сургут опозорили за исполнение песни Макса Барских на Дне России
Фадеев посмеялся над заявлением Наргиз о возвращении хитов
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США
Названы лучшие доступные смартфоны
Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.