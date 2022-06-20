Польша заявила, что «Евровидение‑2023» отобрали у Украины

Польша заявила, что сожалеет о том, что Европейский вещательный союз отобрал у Украины право участвовать в организации «Евровидения» в 2023 году, несмотря на победу, сообщается в заявлении министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения.

Украина не сможет провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году на своей территории из-за соображений безопасности, говорится в заявлении Европейского вещательного союза. Конкурс планируется перенести в Великобританию, которая заняла второе место.

«Министр культуры и национального наследия Республики Польша... выражают сожаление в связи с тем, что Европейский вещательный союз произвольно отобрал у украинского общественного вещателя AU: PBC право на организацию конкурса песни «Евровидение» в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC», — говорится в заявлении.

Министерство культуры Польши отметило, что поддерживает властей Украины и их призыв к переговорам об организации конкурса с участием представителей страны-победительницы Евровидения этого года. И просит создать такую организационную модель, при которой в создании «Евровидения 2023» смогут поучаствовать максимальное количество украинских создателей и продюсеров.

Победу в «Евровидении» в мае этого года Украине принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На втором оказался британский певец Сэм Райдер, на третьем — Шанель Терреро из Испании.