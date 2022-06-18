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Курс биткоина резко обвалился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина 18 июня упал до 19 тысячи долларов впервые с 15 декабря 2020 года. За сутки самая популярная криптовалюта подешевела на 9%.

Волна падений котировок началась 6 июня, на тот момент биткоин торговался выше 31 тысячи долларов. С тех пор стоимость биткоина снизилась на 39%, а его капитализация упала до 368 миллиардов долларов.

Параллельно стали дешеветь альтернативные криптовалюты. Так, стоимость Ethereum и Binance Coin снизилась на 9%, до 1 тысячи и 200 долларов соответственно.

Крупный криптовалютный кредитор Celsius Network с 13 июня приостановил все операции по снятию средств, свопы и переводы между счетами, причинами такого решения компания назвала «экстремальные рыночные условия».

Также о временной приостановке выплат и вывода средств объявила гонконгская биржа Babel Finance. Компания указала, что испытывает аномальный кризис ликвидности.

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