Сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на ТНТ

Комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на канале ТНТ с понедельника, 20 июня.

Главными героями «Детективного агентства Мухича» стали следователь Игорь Мухич и бывшая элитная проститутка Кристина. Также в сериале появятся другие персонажи из «Полицейского с Рублевки» — полицейские Алиса Рыбкина и Дима Котельников.

По сюжету, Мухича увольняют из правоохранительных органов после очередной выходки. Перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство.

За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и креативным методом виртуозно раскрывает дела одно за другим. Помогает ему в расследованиях Кристина.

Премьера сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ — 20 июня в 20.00.