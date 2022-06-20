Сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на ТНТ

Комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на канале ТНТ с понедельника, 20 июня.
Главными героями «Детективного агентства Мухича» стали следователь Игорь Мухич и бывшая элитная проститутка Кристина. Также в сериале появятся другие персонажи из «Полицейского с Рублевки» — полицейские Алиса Рыбкина и Дима Котельников.
По сюжету, Мухича увольняют из правоохранительных органов после очередной выходки. Перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство.
За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и креативным методом виртуозно раскрывает дела одно за другим. Помогает ему в расследованиях Кристина.
Премьера сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ — 20 июня в 20.00.
mosquito__2010Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.
Antoxa.Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....
Алекс555Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...
Максим АлейниковКосмические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.