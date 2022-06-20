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Сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Детективного агентства Мухича»

Комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на канале ТНТ с понедельника, 20 июня. 

Главными героями «Детективного агентства Мухича» стали следователь Игорь Мухич и бывшая элитная проститутка Кристина. Также в сериале появятся другие персонажи из «Полицейского с Рублевки» — полицейские Алиса Рыбкина и Дима Котельников.

По сюжету, Мухича увольняют из правоохранительных органов после очередной выходки. Перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство.

За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и креативным методом виртуозно раскрывает дела одно за другим. Помогает ему в расследованиях Кристина.

Премьера сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ — 20 июня в 20.00.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.