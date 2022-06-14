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Бренд Zara стал доступен на Wildberries

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Товары бренда Zara, входящего в группу Inditex, стали доступны для заказа на площадке российского маркетплейса Wildberries.

Сейчас для покупки доступна одежда для взрослых и детей, а также обувь и аксессуары бренда. Пресс-служба ритейлера уточнила, что вся продукция является оригинальной и обладает высоким качеством.

«Мы осуществляем закупки товаров, которые продаются непосредственно от Wildberries, только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов», — отмечается в сообщении маркетплейса.

Руководство группы Inditex в начале марта приняло решение о временной приостановке деятельности в России, объяснив это отсутствием возможностей для обеспечения непрерывности операций. Кроме Zara, в эту группу также входят бренды Massimo Dutti и Pull&Bear.

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