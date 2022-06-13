Американский эксперт рассказал о расколе в НАТО из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон был прав, когда заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса, — НАТО нуждается в капитальном ремонте, считает научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

«Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

Несмотря на кажущееся единство целей, альянс выглядит уставшим и устаревшим, считает обозреватель. «Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы», — сказал Лукас

«Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?» — задался вопросом Лукас.