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США посчитали уникальным российского «Терминатора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Чел из стима / CC0

Российская боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» относится к уникальному классу, который отсутствует в вооруженных силах западных стран, признали американские эксперты.

Аналитики отмечают, что «Терминатор» уже появился на Украине и вызвал большой резонанс. При этом опыт его реального применения позволит больше узнать о его характеристиках и оценить возможности машины, пишет 19FortyFive.

Основным вооружением «Терминатора» являются спаренные 30-мм автоматические пушки, которые могут заряжаться разными типами боеприпасов, отмечает автор материала.

Также «Терминатор» оснащен четырьмя противотанковыми ракетами «Атака», двумя гранатометами АГ-17Д и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Его делает из машины эффективного «истребителя танков».

«Терминатор» поступил на вооружение российской армии в 2018 году. По оценке разработчиков, одна такая машина эквивалентна шести БМП и 40 солдатам. Она способна поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты.

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