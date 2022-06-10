Сроки появления аэропорта в Шерегеше перенесли на год

Аэропорт рядом с горнолыжным курортом Шерегеш откроется в 2025 году — на год позже, чем планировалось, сообщил министра туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Холдинг «Новапорт» планирует к 2025 году построить аэропорт в 10 километрах от курорта, сообщается в презентации, которую Пятовский представил на заседании ассоциации «Сибирское соглашение» в рамках IV Сибирского туристического форума.

«Все чартерные программы можно реализовать, будут, безусловно, регулярные авиарейсы. Уже мы проговорили: "Аэрофлот", S7 — все основные перевозчики готовы летать к нам в Шерегеш», — цитирует ТАСС министра.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что аэропорт рядом с Шерегешем планируется построить до 2024 года. Он сможет принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

Будет налажено сообщение с 12 городами. Пассажиропоток вырастет от 173 тысяч человек в зимний сезон 2024/2025 года до 751 тысячи через 10 лет. Проект оценивали в 14 миллиардов рублей.