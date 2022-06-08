Священника шокировало название красноярского бара «Святые ребрышки»

Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного Виталий Вальтер был шокирован названием бара в Красноярске «Святые ребрышки».

«Я в недоумении, просто в шоке. Как-то меня смутило, решил проверить, действительно на самом деле возле Цума открылось такое место. У меня сразу возник вопрос, человек, который открыл это заведение, что хотел этим сказать?... Русь Святая, храни веру православную, в ней же твое утверждение!», — написал во «ВКонтакте» Вальтер.

Он спросил, где лакмусовая бумажка, которая показывает отношение к этим провокациям.

«Конечно, у нас свобода. Свобода слова, свобода вероисповедания, но разве у нас есть свобода обижать, унижать, топтать наши ценности. Ценность на семью, ценность на святость, ценность на жизнь? Все растоптано, все униженно», — написал священник.

Администратор бара сообщил местным СМИ, что скрытого смысла в названии нет — бар назвали так, потому что в нем готовят «вкусные» ребрышки.