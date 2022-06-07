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Главы Хакасии и Красноярского края попали в список для отставки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Хакасии

Губернатор Красноярского края Виктор Усс и глава Хакасии Валентин Коновалов могут покинуть посты осенью, спрогнозировало Агентство политических и экономических коммуникаций.

Коновалов занимает 85-е место в рейтинге влияния губернаторов, подготовленном АПЭК по итогам мая, Усс — 22-е. Оба часто попадают во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки.

«Деятельность главы Хакасии сопровождается интенсивной критикой со стороны как ряда региональных, так и федеральных СМИ. Весной 2022 года поводом для этого стали проблемы региона, связанные с вывозом бытовых отходов. Кроме того, избрание Коновалова на этот пост на протестной волне 2018 года по-прежнему остается фактором сохранения недоверия к нему со стороны федерального центра», — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По словам политолога, к Уссу нарастают претензии со стороны населения. Губернатор подвергался критике в связи с экологическими проблемами, недостаточно эффективным реагированием на забастовку рабочих на месторождении Благодатное в поселке Еруда, а также с природными пожарами. В минус авторы рейтинга ставят главе субъекта его возраст: в сентябре 2023 года ему должно исполниться 68 лет.

Последняя масштабная ротация губернаторского корпуса в России прошла в мае. Тогда свои посты покинули глава Саратовской области Валерий Радаев, Томской области Сергей Жвачкин, Марий Эл Александр Евстифеев, Кировской области Игорь Васильев, а также Рязанской области Николай Любимов.

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Политика #Россия #Местная власть #Хакасия #Красноярск
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