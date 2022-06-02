Вышел трейлер сериала «Рыцари Готэма» о приемном сыне Бэтмена

Приемный сын Брюса Уэйна станет главным героем нового сериала «Рыцари Готэма», в Сети уже появился первый трейлер проекта.

Действие сериала развернется после гибели Бэтмена. Его приемный сын Тернер Хейс вынужден заключить договор с детьми врагов своего отца, поскольку их всех обвиняют в убийстве Брюса Уэйна.

Команда новоиспеченных злодеев постарается восстановить репутацию и позаботиться о жителях Готэма, в котором становится еще опаснее.

Сына Бэтмена, Тернера Хейса, играет Оскар Морган, окружного прокурора — Миша Коллинз, известный по роли Кастиэля в сериале «Сверхъестественное».

Премьера сериала «Рыцари Готэма» состоится на канале CW в 2023 году. Проект основан на одноименном комиксе «DC Comics».