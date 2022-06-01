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Путин пообещал возродить почетное звание «Мать-героиня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти возродят существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня», заявил президент Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Путин уточнил, что выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», составит 1 миллион рублей. Кроме того, российский лидер предложил установить единовременную выплату за медаль «Родительская слава» — 200 тысяч рублей, за орден «Родительская слава» — 500 тысяч рублей, передает сайт Кремля.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года. Сейчас каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей, за медаль выплата не предусмотрена.

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Последние в истории присвоения данного звания состоялись согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.

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Политика #Россия
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