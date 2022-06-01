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Вышел тизер нового «Пиноккио» с темнокожей Голубой феей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пиноккио»

Фильм «Пиноккио» режиссера Роберта Земекиса снят по сказке «Приключения Пиноккио», роль Голубой феи в картине сыграла темнокожая актриса Синтия Эриво, что вызвало возмущение и насмешки у пользователей Сети.

«Пиноккио» рассказывает историю куклы-марионетки, которую Голубая фея обещает оживить, если герой будет всегда говорить правду.

В основу фильма Земекиса легли как сказка писателя Карло Коллоди, так и мультфильм Disney, вышедший в 1940 году.

Пользователи Сети решили, что темнокожая актриса не годится на роль феи, поскольку не соответствует сюжетному описанию. Шутя, они предложили на роль Пиноккио актера-трансгендера. Но роль в фильме занял актер Бенджамин Эван Эйнсворт, известный по сериалу «Призраки поместья Блай».

В новом «Пиноккио» также снялись Том Хэнкс в роли Джепетто, Люк Эванс (Кучер), Джозеф Гордон-Левитт (сверчок Джимини). Премьера фильма запланирована на сентябрь.

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Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

Uynachalnica

Одна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...