Врачи спасли омичку с гигантской аневризмой

Врачи НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина спасли 39-летнюю омичку, у которой на фоне гемодиализа развилась гигантская аневризма наружной подвздошной артерии, сообщает пресс-служба центра.

Пациентке два раза пересаживали донорские почки, но оба раза произошло отторжение, поэтому 13 лет она находилась на гемодиализе. Произошло сильное расширение сосуда — аневризма. У такого образования высокий риск разрыва с последующим развитием массивного внутреннего кровотечения.

«У больных, находящихся на хроническом гемодиализе, происходит деформация структуры артериальной стенки, в связи с чем сосуды становятся хрупкими. По этим причинам мы решили выполнить эндоваскулярное протезирование пораженного сегмента сосуда с полным выключением аневризмы из кровотока», — сказал завкардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Владимирович Игнатенко.

Метод заключается в замене пораженного участка артерии с использованием специального протеза (стент-графта), вводимого в полость сосуда через бедренную артерию под контролем рентгеноустановки.

Технология, являющаяся альтернативой «открытому» хирургическому вмешательству с рассечением стенки брюшной полости, позволяет добиться хороших результатов хирургического лечения, снизить количество осложнений, уменьшить длительность госпитализации и реабилитационного периода. Пациентку выписали из учреждения через день после операции.