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Владельцы автомобилей Renault останутся без гарантийного ремонта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rocking Cars / Attribution License

Владельцы автомобилей Renault в России столкнутся с трудностями при обслуживании автомобилей, следует из письма президента фонда «Политех» Вячеслава Жигалова министру промышленности Денису Мантурову.

Жигалов, который до недавнего времени занимал должность вице-президента Российской ассоциации автодилеров, отметил, что для начала постпродажного обслуживания автомобилей Renault компании «АвтоВАЗ» потребуется минимум два месяца.

Время необходимо на перевод склада запчастей и перенастройки электронных систем, пишет «Фонтанка». «В течение этого времени гарантийный, а во многих других случаях и любой другой ремонт, будет невозможен», — отметил Жигалов.

После ухода Renault из России именно «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей этой марки на российском рынке. Кроме этого, планируется сохранить сборку локализованных машин Renault — в первую очередь, Duster и Logan.

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