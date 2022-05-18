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Депутат Госдумы предложил сменить флаг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил заменить действующий государственный флаг России на знамя Победы.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Депутат подчеркнул, что гордится нынешним российским флагом, но, по его мнению, в нынешней ситуации как никогда актуально знамя Победы, «как символ возрождающейся супердержавы», пишет агентство.

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который советские солдаты водрузили на здание рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Это официальный символ победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Действующий государственный флаг России — бело-сине-красный. Признан 22 августа 1991 года.

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