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Масляные пятна увидели на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Прокуратура края организовала проверку по сообщению о появлении масляного пятна в районе береговой насосной станции Красноярской ТЭЦ-1, сообщает ведомство.

На территории обнаружили масляные пятна. Выясняется, могли ли масляные пятна попасть через сбросной канал Красноярской ТЭЦ-1 в Енисей.

Специалисты установят источник и причину загрязнения реки. Масляные пятна находят на Енисее с определенной периодичностью.

Река Енисей в Сибири – самая полноводная река России. Так называемый «Енисейский меридиан» по своему социальному значение не имеет равных в истории и культуре Сибири. Географически река — естественная граница между Сибирью Восточной и Западной.

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