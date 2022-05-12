Масляные пятна увидели на Енисее

Прокуратура края организовала проверку по сообщению о появлении масляного пятна в районе береговой насосной станции Красноярской ТЭЦ-1, сообщает ведомство.

На территории обнаружили масляные пятна. Выясняется, могли ли масляные пятна попасть через сбросной канал Красноярской ТЭЦ-1 в Енисей.

Специалисты установят источник и причину загрязнения реки. Масляные пятна находят на Енисее с определенной периодичностью.

Река Енисей в Сибири – самая полноводная река России. Так называемый «Енисейский меридиан» по своему социальному значение не имеет равных в истории и культуре Сибири. Географически река — естественная граница между Сибирью Восточной и Западной.