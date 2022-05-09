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Экономист дал совет россиянам с долларами

Источник:
МК
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам, у которых есть сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от них без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев.

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, можно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — сказал Николаев в интервью МК.

Финансист также не исключил, что тенденция к ослаблению курса доллара может измениться, благодаря чему у обладателей сбережений в иностранной валюте появится возможность продать их выгоднее.

Кроме того, экономист предостерег от необдуманных покупок доллара и евро, несмотря на их низкий курс. Сейчас купить валюту стоит только на те деньги, которые не потребуются в обозримой перспективе, отметил Николаев.

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