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ГИБДД рассказала о самой частой причине лишение прав

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 80% случаев лишения прав водителей в России в прошлом году произошло из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде и отказа проходить медицинское освидетельствование, следует из данных ГИБДД.

В 2021 году из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа. При этом из них почти 284 тысяч человек — за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Такая ситуация сохранилась по сравнению с позапрошлым годом. В 2020 году также 80% водителей были лишены прав из-за пьянства за рулем, уточнили ТАСС в ГИБДД.

Кроме пьяного вождения водителя могут, например, лишить прав в случае превышения установленного режима скорости более чем на 60 километров в час, выезда на полосу встречного движения, оставления места ДТП, при повторном задержании во время управления автомобилем, которое не было зарегистрировано в установленном порядке.

Также водительского удостоверения можно лишиться за незаконное установление мигалки или сирены, раскрашивание автомобиля под специальные службы, подложные номерные знаки или их отсутствие, изменение или сокрытие с помощью специального устройства.

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