Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине

Силовики задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Соловьева. По данным следствия, они планировали взорвать машину журналиста.

«В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», — говорится в сообщении СК России.

Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины, которые задержанные планировали использовать после совершения преступления.

По информации СКР, все шесть соучастников — члены запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»). А как следует из видео задержания, убийство готовилось по заказу СБУ. И не только Соловьева, а также Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и еще нескольких российских медиафигур.

Следствие готовит обвинение по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству группой лиц), санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.









СПРАВКА. Владимир Соловьев окончил физико-химический факультет МИСиС, затем аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, кандидат экономических наук. В прошлом преподаватель и бизнесмен. Сегодня — журналист, писатель, телеведущий.