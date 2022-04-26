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Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Силовики задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Соловьева. По данным следствия, они планировали взорвать машину журналиста.

«В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», — говорится в сообщении СК России.

Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины, которые задержанные планировали использовать после совершения преступления.

По информации СКР, все шесть соучастников — члены запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»). А как следует из видео задержания, убийство готовилось по заказу СБУ. И не только Соловьева, а также Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и еще нескольких российских медиафигур.

Следствие готовит обвинение по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству группой лиц), санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.




СПРАВКА. Владимир Соловьев окончил физико-химический факультет МИСиС, затем аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, кандидат экономических наук. В прошлом преподаватель и бизнесмен. Сегодня — журналист, писатель, телеведущий. 

Карьеру на телевидении начал в 1999 году (ведущий программы «Страсти по Соловьеву» на ТНТ). С 2010 года работает в ВГТРК, наиболее известные проекты — «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Москва. Кремль. Путин».

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.