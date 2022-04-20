Гражданам продлили нулевые тарифы в Системе быстрых платежей

Банк России продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.

На данный момент граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1500 рублей.

По мнению Центробанк, такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов. Аналогичный льготный период установлен на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.

Система быстрых платежей начала работать в России в январе 2019 года. При ее использовании граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.